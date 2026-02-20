Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
|
20.02.2026 02:44:48
Nasa boss says Boeing Starliner failure one of worst in its history
The agency released a critical report that puts the Starliner incident at same mistake level assigned to the fatal Columbia and Challenger shuttle disasters.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Boeing Co.
|
20.02.26
|Börse New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
19.02.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
19.02.26
|Gestrandete Astronauten - Nasa stuft Vorfall als schwerwiegend ein (dpa-AFX)
|
19.02.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verliert (finanzen.at)
|
18.02.26
|Börse New York: Dow Jones schließt im Plus (finanzen.at)
|
18.02.26
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
18.02.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones notiert im Plus (finanzen.at)
|
18.02.26