Redwire Aktie
WKN DE: A3D013 / ISIN: US75776W1036
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24.11.2026 04:27:02
NASA Is Handing Out Moon Contracts Again. Intuitive Machines, Firefly, and Redwire All Got Paid. Only 1 Has the Balance Sheet to Keep Winning.
NASA is investing more in its lunar exploration program, and three publicly traded space companies in particular are positioned to benefit: Intuitive Machines (NASDAQ:LUNR), Firefly Aerospace (NASDAQ:FLY), and Redwire(NYSE:RDW).
On Nov. 7, NASA announced a new round of awards supporting its planned moon base, including lunar transportation, communications, and power infrastructure. All three companies have secured positions in NASA's expanding lunar program, but their financial situations are quite different. Let's take a closer look.
Image source: Getty Images.
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