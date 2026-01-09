ISS Aktie
ISIN: DK0060294858
|
09.01.2026 07:09:00
NASA lässt ISS-Crew aus medizinischen Gründen vorzeitig zur Erde zurückfliegen
Drei Astronauten und eine Astronautin sollen die Internationale Raumstation vorzeitig verlassen. Der Grund ist ein medizinisches Problem. Das gab es noch nie.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!