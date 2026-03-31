BASE Aktie
WKN DE: A2PT19 / ISIN: JP3835260005
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31.03.2026 08:59:25
NASA plans moon base instead of orbital lunar station
New NASA Administrator Jared Isaacman says the US space agency will pivot from launching an orbiting lunar station to constructing a base on the moon's surface. It comes amid a renewed moon race with Russia and China.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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