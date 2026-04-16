Orbital Corporation LtdShs Aktie
WKN: 880033 / ISIN: AU000000OEC2
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16.04.2026 14:43:21
NASA plans moon base instead of orbital lunar station
New NASA Administrator Jared Isaacman says the US space agency will pivot from launching an orbiting lunar station to constructing a base on the moon's surface. It comes amid a renewed moon race with Russia and China.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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