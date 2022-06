Nasa plant erste Raketenstarts von privatem Raumfahrtgelände außerhalb der USA

Sydney (Reuters) - Die US-Raumfahrtbehörde Nasa will in den kommenden fünf Wochen drei Raketen zu Forschungszwecken von Australien aus ins Weltall schicken.

Es ist das erste Mal, dass die Nasa Raketen von einem privatwirtschaftlich geführten Raumfahrtzentrum außerhalb der USA startet. Der australische Ministerpräsident Anthony Albanese sprach am Mittwoch von einem "aufregenden Projekt". Dass die NASA hier direkt beteiligt sei, sollte alle Australier mit Stolz erfüllen, sagte er in Darwin bei einer Pressekonferenz zur Vorlage der behördlichen Starterlaubnis. Die Raketen sollen von dem Raumfahrtzentrum "Arnhem Space Centre" in der australischen Region Northern Territory starten und Sonnen-, Astrophysik- und Planeten-Phänomene erforschen, die nur von der südlichen Hemisphäre aus zu beobachten sind.

Die erste Rakete soll am 26. Juni abheben. Zwei weitere Starts sind für den 4. und den 12. Juli geplant. Etwa 75 Nasa-Mitarbeiter kämen zu diesem Anlass nach Australien, sagte Albanese. Die Regionalregierung hat dem Betreiberunternehmen zufolge umgerechnet 3,4 Millionen Euro investiert, um das "Arnhem Space Centre" zu entwickeln.