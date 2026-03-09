ISS Aktie
ISIN: DK0060294858
|
09.03.2026 05:03:00
NASA unter Druck wegen privater Raumstation, aber ISS-Betrieb vielleicht länger
Der US-Senat verlangt in diesem Jahr konkrete Perspektiven für die Zeit nach der ISS. Diese soll notfalls aber länger genutzt werden, eventuell bis 2032.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
