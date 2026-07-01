Promise Aktie
WKN DE: 887932 / ISIN: JP3833750007
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01.07.2026 20:38:00
NASA will Marsrover Promise auf den Mond schicken
Die NASA treibt ihre Mondpläne weiter voran. Mehrere neue Missionen sind beauftragt. Außerdem könnte ein Marsrover zum Mond fliegen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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