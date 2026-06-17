PLANET Aktie
WKN: A0B84F / ISIN: JP3833120003
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17.06.2026 23:30:21
NASA's James Webb Space Telescope Watched a Planet Get Absolutely Scorched
The exoplanet HD 80606 b has a weird, elliptical orbit that brings it perilously close to its home star, causing massive temperature fluctuations.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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