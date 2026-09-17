BASE Aktie
WKN DE: A2PT19 / ISIN: JP3835260005
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17.09.2026 16:30:00
NASA's New Moon Base Contract Could Be an Out-of-This-World Opportunity for This Under-the-Radar Nuclear Power Stock
NASA is forging ahead with plans to establish a long-term Moon base. Last week, the agency submitted requests for proposals to meet five very specific needs related to such a mission. These requests include a means of extracting oxygen from the lunar surface, and solar power systems.
Perhaps the most noteworthy need, however, is a particular kind of nuclear power plant called a Stirling radioisotope generator. A handful of companies have successfully developed them, but only one company has successfully proven its design's long-term functionality for NASA.
And that company is a subsidiary of a relatively unknown publicly traded outfit.
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