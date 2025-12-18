NASB Financial: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NASB Financial hat am 16.12.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NASB Financial in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 49,45 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 23,2 Millionen USD im Vergleich zu 46,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 3,97 USD beziffert. Im Vorjahr waren 3,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 88,35 Millionen USD – eine Minderung um 48,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 170,58 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at