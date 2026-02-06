NASB Financial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

NASB Financial stellte am 04.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 49,06 Prozent auf 22,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 44,9 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at