NASB Financial präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

NASB Financial lud am 06.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NASB Financial in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 44,23 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 24,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 43,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at