NASB Financial veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

NASB Financial gab am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Umsatz lag bei 47,2 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 45,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at