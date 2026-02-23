NASDAQ 100

24 731,61
-281,00
-1,12 %
<
Index-Bewegung 23.02.2026 18:02:04

NASDAQ 100 aktuell: Das macht der NASDAQ 100 am Mittag

Heute ziehen sich die Anleger in New York zurück.

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 1,33 Prozent tiefer bei 24 681,19 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0,308 Prozent tiefer bei 24 935,51 Punkten, nach 25 012,62 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24 618,23 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 24 984,82 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Der NASDAQ 100 stand vor einem Monat, am 23.01.2026, bei 25 605,47 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 24 239,57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, stand der NASDAQ 100 bei 21 614,08 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,08 Prozent nach unten. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 26 165,08 Punkten. Bei 24 387,47 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit PayPal (+ 5,77 Prozent auf 37,51 EUR), Mondelez (+ 2,53 Prozent auf 60,29 USD), T-Mobile US (+ 2,05 Prozent auf 219,88 USD), Baker Hughes (+ 1,91 Prozent auf 63,40 USD) und Walmart (+ 1,77 Prozent auf 125,17 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen AppLovin (-8,80 Prozent auf 381,84 USD), CrowdStrike (-8,70 Prozent auf 354,80 USD), Workday (-8,09 Prozent auf 126,66 USD), Datadog A (-8,08 Prozent auf 106,32 USD) und Zscaler (-7,91 Prozent auf 147,11 USD) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 18 175 452 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,923 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1,80 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,58 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
