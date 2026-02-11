Zoom Communications Aktie

Zoom Communications für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PGJ2 / ISIN: US98980L1017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
NASDAQ-Handel im Fokus 11.02.2026 18:02:36

NASDAQ 100 aktuell: Das macht der NASDAQ 100 am Mittwochmittag

NASDAQ 100 aktuell: Das macht der NASDAQ 100 am Mittwochmittag

Beim NASDAQ 100 stehen die Signale am dritten Tag der Woche auf Stabilisierung.

Der NASDAQ 100 gibt im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 0,14 Prozent auf 25 092,13 Punkte nach. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,829 Prozent auf 25 335,91 Punkte an der Kurstafel, nach 25 127,64 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24 980,29 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 382,84 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ 100 bereits um 0,555 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, bei 25 766,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.11.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 25 533,49 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 11.02.2025, mit 21 693,52 Punkten bewertet.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,452 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26 165,08 Punkten. Bei 24 455,40 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Micron Technology (+ 5,96 Prozent auf 395,50 USD), ON Semiconductor (+ 5,90 Prozent auf 71,36 USD), Gilead Sciences (+ 5,79 Prozent auf 155,75 USD), Microchip Technology (+ 4,98 Prozent auf 80,69 USD) und Baker Hughes (+ 4,21 Prozent auf 61,64 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen CoStar Group (-7,63 Prozent auf 46,97 USD), Atlassian (-7,63 Prozent auf 85,83 USD), AppLovin (-6,49 Prozent auf 442,21 USD), Intuit (-6,48 Prozent auf 394,10 USD) und Zoom Communications (-5,93 Prozent auf 89,36 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 15 317 739 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 3,875 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Im NASDAQ 100 weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Kraft Heinz Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,45 Prozent.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart
Alle NASDAQ 100-Werte im Überblick
NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu AppLovin Corp

mehr Nachrichten

Analysen zu Zoom Communications

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AppLovin Corp 328,35 6,49% AppLovin Corp
Atlassian 70,95 -2,66% Atlassian
Baker Hughes Inc. 51,44 -0,54% Baker Hughes Inc.
CoStar Group Inc. 37,72 -0,38% CoStar Group Inc.
Gilead Sciences Inc. 130,32 1,88% Gilead Sciences Inc.
Intuit Inc. 335,65 0,25% Intuit Inc.
JD.com Inc (spons. ADRs) 22,80 -1,51% JD.com Inc (spons. ADRs)
Kraft Heinz Company 20,88 2,08% Kraft Heinz Company
Microchip Technology Inc. 65,92 -0,90% Microchip Technology Inc.
Micron Technology Inc. 346,25 -0,67% Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp. 153,78 -2,37% NVIDIA Corp.
ON Semiconductor Corp. 60,33 1,48% ON Semiconductor Corp.
Strategy (ex MicroStrategy) 112,55 8,27% Strategy (ex MicroStrategy)
Zoom Communications 77,76 0,17% Zoom Communications

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 24 732,73 0,18%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:07 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04:31 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.02.26 KW 7: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen