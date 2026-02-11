NASDAQ 100 aktuell: Das macht der NASDAQ 100 am Mittwochmittag

Beim NASDAQ 100 stehen die Signale am dritten Tag der Woche auf Stabilisierung.

Der NASDAQ 100 gibt im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 0,14 Prozent auf 25 092,13 Punkte nach. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,829 Prozent auf 25 335,91 Punkte an der Kurstafel, nach 25 127,64 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24 980,29 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 382,84 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ 100 bereits um 0,555 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, bei 25 766,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.11.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 25 533,49 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 11.02.2025, mit 21 693,52 Punkten bewertet.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,452 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26 165,08 Punkten. Bei 24 455,40 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Micron Technology (+ 5,96 Prozent auf 395,50 USD), ON Semiconductor (+ 5,90 Prozent auf 71,36 USD), Gilead Sciences (+ 5,79 Prozent auf 155,75 USD), Microchip Technology (+ 4,98 Prozent auf 80,69 USD) und Baker Hughes (+ 4,21 Prozent auf 61,64 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen CoStar Group (-7,63 Prozent auf 46,97 USD), Atlassian (-7,63 Prozent auf 85,83 USD), AppLovin (-6,49 Prozent auf 442,21 USD), Intuit (-6,48 Prozent auf 394,10 USD) und Zoom Communications (-5,93 Prozent auf 89,36 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 15 317 739 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 3,875 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Im NASDAQ 100 weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Kraft Heinz Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,45 Prozent.

