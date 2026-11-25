Am Mittwoch bewegt sich der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ 3,82 Prozent tiefer bei 25 213,52 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 3,45 Prozent schwächer bei 25 309,61 Punkten in den Mittwochshandel, nach 26 214,17 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 24 970,66 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 439,32 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 6,23 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 28 957,53 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 29 209,23 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 25 018,36 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,029 Prozent zu. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31 361,37 Punkten. 22 841,42 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Kraft Heinz Company (+ 3,03 Prozent auf 26,35 USD), Paychex (+ 2,29 Prozent auf 117,72 USD), DoorDash (+ 2,15 Prozent auf 163,57 USD), Roper Technolgies (+ 1,64 Prozent auf 484,28 USD) und PepsiCo (+ 1,46 Prozent auf 144,77 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Sandisk (-13,94 Prozent auf 67,08 USD), Nebius (-13,07 Prozent auf 75,90 USD), Micron Technology (-12,82 Prozent auf 549,02 USD), Astera Labs (-12,54 Prozent auf 167,32 USD) und Lam Research (-12,52 Prozent auf 171,60 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 32 824 059 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,637 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,59 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,26 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at