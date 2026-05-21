NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Donnerstagnachmittag mit Gewinnen

Um 20:02 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,40 Prozent fester bei 29 414,45 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,504 Prozent auf 29 150,13 Punkte an der Kurstafel, nach 29 297,70 Punkten am Vortag.

Bei 29 040,04 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 29 463,49 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,575 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 21.04.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 26 479,47 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, lag der NASDAQ 100 bei 25 012,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.05.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 21 080,36 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 16,70 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 29 678,89 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Enphase Energy (+ 18,04 Prozent auf 62,74 USD), Arm (+ 13,37 Prozent auf 291,05 USD), QUALCOMM (+ 4,92 Prozent auf 212,48 USD), Lam Research (+ 3,50 Prozent auf 302,30 USD) und Cisco (+ 3,26 Prozent auf 118,08 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Intuit (-19,59 Prozent auf 308,70 USD), Walmart (-6,82 Prozent auf 121,93 USD), Atlassian (-3,93 Prozent auf 82,84 USD), Workday (-3,89 Prozent auf 121,69 USD) und Microchip Technology (-3,10 Prozent auf 91,11 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 28 420 652 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,598 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

Die Charter A-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,82 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at