NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Freitagmittag im Minus

Am Freitag steht der NASDAQ 100 um 18:00 Uhr via NASDAQ 0,95 Prozent im Minus bei 25 638,57 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,557 Prozent schwächer bei 25 740,19 Punkten in den Freitagshandel, nach 25 884,30 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 25 632,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 823,30 Punkten lag.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,029 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 30.12.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 25 462,56 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 30.10.2025, bei 25 734,81 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.01.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 21 508,12 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,72 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 26 165,08 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 954,18 Punkten registriert.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Charter A (+ 8,58 Prozent auf 207,96 USD), Tesla (+ 5,07 Prozent auf 437,66 USD), T-Mobile US (+ 3,02 Prozent auf 195,00 USD), Diamondback Energy (+ 1,34 Prozent auf 165,26 USD) und Broadcom (+ 1,24 Prozent auf 334,82 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen AppLovin (-12,59 Prozent auf 497,55 USD), KLA-Tencor (-12,15 Prozent auf 1 480,01 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-4,29 Prozent auf 241,35 USD), Microchip Technology (-3,10 Prozent auf 76,90 USD) und Enphase Energy (-2,80 Prozent auf 37,18 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 16 929 221 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,898 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,96 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

