NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Mittwochmittag in der Gewinnzone

Der NASDAQ 100 befindet sich am Mittwoch im Aufwärtstrend.

Am Mittwoch bewegt sich der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ 0,47 Prozent höher bei 29 202,29 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,327 Prozent auf 29 159,95 Punkte an der Kurstafel, nach 29 064,80 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 29 275,44 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 28 968,56 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ 100 bereits um 0,056 Prozent. Vor einem Monat, am 13.04.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 25 383,72 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 13.02.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 24 732,73 Punkten auf. Der NASDAQ 100 stand vor einem Jahr, am 13.05.2025, bei 21 197,70 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 15,85 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 29 372,43 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22 841,42 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Enphase Energy (+ 10,49 Prozent auf 41,41 USD), ON Semiconductor (+ 9,98 Prozent auf 114,50 USD), JDcom (+ 7,91 Prozent auf 33,98 USD), Marvell Technology (+ 7,65 Prozent auf 177,08 USD) und Arm (+ 5,13 Prozent auf 218,58 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen AppLovin (-6,94 Prozent auf 456,62 USD), Constellation Energy (-5,97 Prozent auf 276,06 USD), Atlassian (-5,06 Prozent auf 80,70 USD), Axon Enterprise (-5,04 Prozent auf 373,83 USD) und Fiserv (-4,52 Prozent auf 52,40 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 14 237 894 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 4,550 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Charter A-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,87 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at