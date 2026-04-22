NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag in der Gewinnzone

Der NASDAQ 100 befindet sich am Mittwoch im Aufwärtstrend.

Am Mittwoch bewegt sich der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ 1,51 Prozent höher bei 26 880,22 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,893 Prozent auf 26 715,92 Punkte an der Kurstafel, nach 26 479,47 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 26 896,37 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26 662,88 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ 100 bereits um 0,817 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 23 898,15 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 22.01.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 25 518,35 Punkten auf. Der NASDAQ 100 stand vor einem Jahr, am 22.04.2025, bei 18 276,41 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,64 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 26 896,37 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22 841,42 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Arm (+ 10,82 Prozent auf 194,47 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 8,36 Prozent auf 177,67 USD), Micron Technology (+ 8,14 Prozent auf 485,95 USD), Intuitive Surgical (+ 7,64 Prozent auf 485,77 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 5,63 Prozent auf 300,52 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Booking (-6,01 Prozent auf 179,39 USD), T-Mobile US (-3,61 Prozent auf 188,34 USD), Cognizant (-3,44 Prozent auf 58,37 USD), lululemon athletica (-2,42 Prozent auf 162,67 USD) und CoStar Group (-2,29 Prozent auf 38,02 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 11 053 278 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 4,178 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,30 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at