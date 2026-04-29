DexCom Aktie
WKN: A0D9T1 / ISIN: US2521311074
|Kursentwicklung im Fokus
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29.04.2026 20:04:00
NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag mit Gewinnen
Um 20:02 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,23 Prozent fester bei 27 092,23 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,149 Prozent auf 27 069,36 Punkte an der Kurstafel, nach 27 029,01 Punkten am Vortag.
Bei 26 995,38 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 27 183,93 Punkten den höchsten Stand markierte.
NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,682 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, wies der NASDAQ 100 23 132,77 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 29.01.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 25 884,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.04.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 19 544,95 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 7,48 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 27 315,23 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Die Tops und Flops im NASDAQ 100
Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit NXP Semiconductors (+ 25,81 Prozent auf 289,86 USD), Intel (+ 10,09 Prozent auf 93,05 USD), Starbucks (+ 8,17 Prozent auf 105,23 USD), Verisk Analytics A (+ 7,21 Prozent auf 189,40 USD) und T-Mobile US (+ 7,12 Prozent auf 200,01 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Enphase Energy (-10,20 Prozent auf 30,80 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-7,72 Prozent auf 675,25 USD), Charter A (-5,96 Prozent auf 162,80 USD), Old Dominion Freight Line (-4,95 Prozent auf 210,80 USD) und DexCom (-4,33 Prozent auf 56,75 USD).
NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 26 137 697 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,498 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick
Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu DexCom Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Charter Inc (A) (Charter Communications)
|140,84
|3,41%
|DexCom Inc.
|50,60
|2,85%
|Enphase Energy Inc
|28,07
|4,78%
|Intel Corp.
|80,47
|-0,81%
|Kraft Heinz Company
|19,27
|0,54%
|NVIDIA Corp.
|170,40
|-4,74%
|NXP Semiconductors N.V.
|249,75
|1,30%
|Old Dominion Freight Line Inc.
|172,82
|-10,69%
|Regeneron Pharmaceuticals Inc.
|601,70
|2,45%
|Starbucks Corp.
|89,72
|-0,60%
|Strategy (ex MicroStrategy)
|140,88
|4,22%
|T-Mobile US
|166,52
|-1,87%
|Verisk Analytics Inc (A)
|157,00
|-2,48%
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