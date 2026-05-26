NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 1,47 Prozent stärker bei 29 915,34 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 1,26 Prozent höher bei 29 854,58 Punkten, nach 29 481,64 Punkten am Vortag.

Bei 29 753,09 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 30 044,49 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, lag der NASDAQ 100 bei 27 303,67 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.02.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 25 034,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, den Stand von 20 915,65 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 18,68 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 30 044,49 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Micron Technology (+ 19,51 Prozent auf 897,51 USD), ON Semiconductor (+ 9,30 Prozent auf 127,01 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6,39 Prozent auf 497,38 USD), Marvell Technology (+ 6,20 Prozent auf 208,50 USD) und Enphase Energy (+ 5,68 Prozent auf 67,67 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Intuit (-4,84 Prozent auf 304,46 USD), Zoom Communications (-4,54 Prozent auf 100,84 USD), O Reilly Automotive (-3,89 Prozent auf 88,17 USD), PepsiCo (-3,06 Prozent auf 145,97 USD) und Workday (-2,79 Prozent auf 124,57 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 21 361 656 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,478 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Die Charter A-Aktie präsentiert mit 3,53 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Kraft Heinz Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,75 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at