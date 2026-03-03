NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Nachmittag schwächer

Der NASDAQ 100 zeigt sich aktuell mit negativem Vorzeichen.

Am Dienstag gibt der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,92 Prozent auf 24 763,73 Punkte nach. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 1,98 Prozent tiefer bei 24 497,38 Punkten, nach 24 992,60 Punkten am Vortag.

Bei 24 315,84 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 24 792,68 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 03.02.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 25 338,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.12.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 25 606,54 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 03.03.2025, den Wert von 20 425,58 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gab der Index bereits um 1,76 Prozent nach. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 26 165,08 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 315,84 Punkten verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Workday (+ 6,84 Prozent auf 143,17 USD), Atlassian (+ 5,62 Prozent auf 77,95 USD), Intuit (+ 4,32 Prozent auf 437,17 USD), CoStar Group (+ 4,32 Prozent auf 47,12 USD) und Zscaler (+ 4,14 Prozent auf 154,73 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Micron Technology (-7,14 Prozent auf 383,20 USD), Applied Materials (-5,28 Prozent auf 352,54 USD), Lam Research (-5,11 Prozent auf 219,21 USD), KLA-Tencor (-4,90 Prozent auf 1 459,73 USD) und Intel (-4,70 Prozent auf 43,36 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 25 312 069 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,811 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert mit 1,89 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Kraft Heinz Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,55 Prozent gelockt.

