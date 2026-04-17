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NASDAQ 100-Performance 17.04.2026 20:04:40

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100-Anleger greifen nachmittags zu

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100-Anleger greifen nachmittags zu

Aktuell wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Der NASDAQ 100 legt im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 1,23 Prozent auf 26 657,09 Punkte zu. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,828 Prozent auf 26 551,16 Punkte an der Kurstafel, nach 26 333,00 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 26 719,56 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 26 481,24 Einheiten.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ 100 bereits um 6,33 Prozent. Vor einem Monat, am 17.03.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 24 780,42 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bei 25 529,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.04.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 18 258,09 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 5,76 Prozent zu. 26 719,56 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 11,66 Prozent auf 166,31 USD), Dollar Tree (+ 5,69 Prozent auf 105,62 USD), Analog Devices (+ 4,47 Prozent auf 369,60 USD), Marvell Technology (+ 4,42 Prozent auf 139,27 USD) und Marriott (+ 3,93 Prozent auf 376,67 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Netflix (-10,06 Prozent auf 96,95 USD), Diamondback Energy (-4,73 Prozent auf 177,82 USD), Atlassian (-2,11 Prozent auf 67,28 USD), Exelon (-1,67 Prozent auf 46,80 USD) und Workday (-1,40 Prozent auf 123,12 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 21 927 724 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 4,103 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,10 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Atlassian 56,40 -2,76% Atlassian
Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued 251,50 -0,79% Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
Diamondback Energy Inc 153,28 -3,21% Diamondback Energy Inc
Dollar Tree Inc 89,94 6,10% Dollar Tree Inc
Exelon Corp. 39,93 -1,07% Exelon Corp.
Kraft Heinz Company 19,07 -0,56% Kraft Heinz Company
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Marvell Technology 118,24 4,93% Marvell Technology
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