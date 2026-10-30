Sandisk Aktie
WKN DE: A411ZM / ISIN: US80004C2008
|NASDAQ 100 im Blick
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30.10.2026 18:01:24
NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100-Anleger treten Rückzug an
Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 3,47 Prozent tiefer bei 28 383,24 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 2,71 Prozent auf 28 604,92 Punkte an der Kurstafel, nach 29 402,51 Punkten am Vortag.
Bei 28 713,45 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 28 348,66 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn sank der NASDAQ 100 bereits um 2,30 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 30.09.2026, den Wert von 30 408,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, stand der NASDAQ 100 bei 28 106,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, lag der NASDAQ 100 bei 25 734,81 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,60 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 31 361,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern registriert.
Tops und Flops im NASDAQ 100
Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Regeneron Pharmaceuticals (+ 11,39 Prozent auf 912,04 USD), T-Mobile US (+ 7,69 Prozent auf 158,62 USD), DexCom (+ 4,83 Prozent auf 83,79 USD), Comcast (+ 4,18 Prozent auf 23,20 USD) und Gilead Sciences (+ 4,08 Prozent auf 172,37 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Intel (-29,61 Prozent auf 64,81 USD), Datadog A (-13,78 Prozent auf 229,22 USD), Sandisk (-12,26 Prozent auf 1 166,94 USD), Astera Labs (-12,04 Prozent auf 255,45 USD) und QUALCOMM (-11,01 Prozent auf 164,99 USD).
Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen
Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 49 828 407 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,604 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte
Die Micron Technology-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung mit 5,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,70 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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|241,00
|-7,31%
|Comcast Corp. (Class A)
|20,77
|3,18%
|CrowdStrike
|224,50
|-2,22%
|Datadog Inc Registered Shs -A-
|228,00
|-1,72%
|DexCom Inc.
|73,60
|3,08%
|Gilead Sciences Inc.
|152,70
|1,19%
|Intel Corp.
|58,41
|-15,64%
|Kraft Heinz Company
|21,79
|1,51%
|Micron Technology Inc.
|792,20
|-2,88%
|NVIDIA Corp.
|183,42
|-2,74%
|QUALCOMM Inc.
|147,72
|-8,51%
|Regeneron Pharmaceuticals Inc.
|827,90
|12,78%
|Sandisk Corp
|1 020,00
|-13,56%
|T-Mobile US
|140,48
|5,91%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|28 384,85
|-3,46%
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