NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 bewegt sich nachmittags im Plus

Der NASDAQ 100 entwickelt sich am ersten Tag der Woche positiv.

Am Montag notiert der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,82 Prozent fester bei 25 281,52 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0,487 Prozent schwächer bei 24 953,68 Punkten, nach 25 075,77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25 330,12 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 876,28 Zählern.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 09.01.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 25 766,26 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Stand von 25 059,81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 21 491,31 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,299 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 455,40 Punkten markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell AppLovin (+ 13,97 Prozent auf 463,53 USD), Palantir (+ 6,09 Prozent auf 144,17 USD), Broadcom (+ 4,50 Prozent auf 347,89 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3,73 Prozent auf 216,22 USD) und Constellation Energy (+ 3,43 Prozent auf 270,39 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Workday (-6,52 Prozent auf 152,29 USD), Booking (-3,64 Prozent auf 4 295,09 USD), Old Dominion Freight Line (-3,11 Prozent auf 196,18 USD), Biogen (-2,78 Prozent auf 195,58 USD) und Cognizant (-2,76 Prozent auf 74,95 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 29 714 665 Aktien gehandelt. Mit 3,799 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Im NASDAQ 100 weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,53 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

