NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100-Börsianer greifen mittags zu

Heute zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Am Montag erhöht sich der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ um 1,67 Prozent auf 29 820,09 Punkte. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,840 Prozent auf 29 575,57 Punkte an der Kurstafel, nach 29 329,21 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 29 553,62 Punkte, das Tageshoch hingegen 29 836,41 Zähler.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 28 957,60 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 06.04.2026, wies der NASDAQ 100 24 192,17 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, bei 22 866,97 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 18,30 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell AMD (Advanced Micro Devices) (+ 9,59 Prozent auf 567,50 USD), Astera Labs (+ 8,85 Prozent auf 442,40 USD), Western Digital (+ 7,58 Prozent auf 579,86 USD), Teradyne (+ 6,84 Prozent auf 394,34 USD) und QUALCOMM (+ 6,37 Prozent auf 187,47 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen O Reilly Automotive (-7,01 Prozent auf 83,92 USD), Keurig Dr Pepper (-4,11 Prozent auf 31,93 USD), Rocket Lab (-3,87 Prozent auf 96,57 USD), Starbucks (-3,82 Prozent auf 100,29 USD) und Kraft Heinz Company (-2,98 Prozent auf 24,62 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 783 862 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,127 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Die Comcast-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,33 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at