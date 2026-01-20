NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 fällt letztendlich zurück

Am Dienstag bewegte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich 2,12 Prozent leichter bei 24 987,57 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 1,47 Prozent auf 25 155,03 Punkte an der Kurstafel, nach 25 529,26 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 24 954,18 Punkte, das Tageshoch hingegen 25 279,78 Zähler.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 25 346,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.10.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 25 141,02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, wies der NASDAQ 100 21 441,15 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 gab der Index bereits um 0,867 Prozent nach. Bei 25 873,18 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 954,18 Punkten registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Monster Beverage (+ 4,22 Prozent auf 81,47 USD), Intel (+ 3,41 Prozent auf 48,56 USD), Keurig Dr Pepper (+ 1,97 Prozent auf 27,95 USD), DexCom (+ 1,71 Prozent auf 70,73 USD) und Arm (+ 1,31 Prozent auf 107,17 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-7,76 Prozent auf 160,23 USD), lululemon athletica (-6,49 Prozent auf 188,76 USD), Broadcom (-5,43 Prozent auf 332,60 USD), KLA-Tencor (-5,21 Prozent auf 1 486,18 USD) und Autodesk (-4,45 Prozent auf 253,87 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 61 524 570 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,870 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,51 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at