NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 fällt zum Handelsstart zurück

Der NASDAQ 100 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Montagmorgen in die Verlustzone.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,06 Prozent leichter bei 29 217,37 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0,168 Prozent tiefer bei 29 185,83 Punkten, nach 29 234,99 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 29 330,13 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29 179,50 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 25 116,34 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 11.02.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 25 201,26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, bei 20 061,45 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 15,91 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 29 330,13 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern registriert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell QUALCOMM (+ 9,43 Prozent auf 239,76 USD), Micron Technology (+ 5,58 Prozent auf 788,48 USD), Intel (+ 3,62 Prozent auf 129,44 USD), Starbucks (+ 2,60 Prozent auf 107,66 USD) und Biogen (+ 2,56 Prozent auf 198,41 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Dollar Tree (-4,29 Prozent auf 90,20 USD), Axon Enterprise (-4,10 Prozent auf 387,00 USD), ASML (-3,27 Prozent auf 1 540,00 USD), MercadoLibre (-3,18 Prozent auf 1 580,60 USD) und Charter A (-3,14 Prozent auf 150,00 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 11 561 219 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,444 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Im NASDAQ 100 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,70 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at