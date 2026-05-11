Dollar Tree Aktie
WKN DE: A0NFQC / ISIN: US2567461080
|Index-Performance im Blick
|
11.05.2026 16:03:16
NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 fällt zum Handelsstart zurück
Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,06 Prozent leichter bei 29 217,37 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0,168 Prozent tiefer bei 29 185,83 Punkten, nach 29 234,99 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 29 330,13 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29 179,50 Punkten lag.
NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 25 116,34 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 11.02.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 25 201,26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, bei 20 061,45 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 15,91 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 29 330,13 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern registriert.
Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100
Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell QUALCOMM (+ 9,43 Prozent auf 239,76 USD), Micron Technology (+ 5,58 Prozent auf 788,48 USD), Intel (+ 3,62 Prozent auf 129,44 USD), Starbucks (+ 2,60 Prozent auf 107,66 USD) und Biogen (+ 2,56 Prozent auf 198,41 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Dollar Tree (-4,29 Prozent auf 90,20 USD), Axon Enterprise (-4,10 Prozent auf 387,00 USD), ASML (-3,27 Prozent auf 1 540,00 USD), MercadoLibre (-3,18 Prozent auf 1 580,60 USD) und Charter A (-3,14 Prozent auf 150,00 USD).
Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien
Im NASDAQ 100 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 11 561 219 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,444 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.
NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus
Im NASDAQ 100 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,70 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Dollar Tree Inc
|
12.05.26
|S&P 500-Titel Dollar Tree-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dollar Tree von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
11.05.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 legt am Montagmittag zu (finanzen.at)
|
11.05.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
05.05.26
|S&P 500-Papier Dollar Tree-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Dollar Tree von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
01.05.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
28.04.26
|S&P 500-Titel Dollar Tree-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dollar Tree von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
27.04.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 beendet die Montagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
27.04.26
|Börse New York: S&P 500 zum Ende des Montagshandels fester (finanzen.at)
Analysen zu MercadoLibre Inc
Aktien in diesem Artikel
|ASML Holding NV NY Registered Shs
|1 350,00
|4,65%
|Axon Enterprise
|322,50
|-3,70%
|Biogen Inc
|174,86
|3,09%
|Charter Inc (A) (Charter Communications)
|122,28
|-2,84%
|Dollar Tree Inc
|74,17
|-2,18%
|Enphase Energy Inc
|36,09
|12,89%
|Intel Corp.
|102,86
|0,08%
|Kraft Heinz Company
|19,84
|-0,28%
|MercadoLibre Inc
|1 332,60
|-0,54%
|Micron Technology Inc.
|686,30
|5,37%
|NVIDIA Corp.
|192,66
|2,70%
|QUALCOMM Inc.
|182,14
|1,75%
|Starbucks Corp.
|90,64
|-0,23%
|Strategy (ex MicroStrategy)
|152,52
|-3,04%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|29 358,51
|1,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX schlussendlich zurück über 24.000-Punkte-Marke -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Markt zeigte sich am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex erzielte zur Wochenmitte Gewinne. Während sich der US-Leitindex kaum von der Stelle bewegt, legen die Techwerte zu. An den Börsen in Asien ging es am Mittwoch nach oben.