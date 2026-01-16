NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 gibt schlussendlich nach

Der NASDAQ 100 ging nahezu unverändert (minus 0,07 Prozent) bei 25 529,26 Punkten aus dem Freitagshandel. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,640 Prozent höher bei 25 710,60 Punkten in den Freitagshandel, nach 25 547,08 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 25 444,28 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 735,48 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,342 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 16.12.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 25 132,94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.10.2025, lag der NASDAQ 100 bei 24 657,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.01.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 21 091,25 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,28 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 25 873,18 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 25 086,36 Zählern.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Micron Technology (+ 7,76 Prozent auf 362,75 USD), CoStar Group (+ 3,09 Prozent auf 65,34 USD), Gilead Sciences (+ 3,01 Prozent auf 124,91 USD), Broadcom (+ 2,53 Prozent auf 351,71 USD) und Lam Research (+ 2,52 Prozent auf 222,96 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Constellation Energy (-9,82 Prozent auf 307,71 USD), Atlassian (-7,71 Prozent auf 118,55 USD), AppLovin (-6,30 Prozent auf 568,76 USD), Palantir (-3,45 Prozent auf 170,96 USD) und eBay (-3,16 Prozent auf 93,03 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 53 652 290 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,833 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,64 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at