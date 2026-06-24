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NASDAQ-Handel im Blick 24.06.2026 20:04:21

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 liegt am Mittwochnachmittag im Minus

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 liegt am Mittwochnachmittag im Minus

Der NASDAQ 100 gibt sich am Nachmittag schwächer.

Am Mittwoch geht es im NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,77 Prozent auf 29 121,20 Punkte nach unten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,064 Prozent schwächer bei 29 328,40 Punkten in den Mittwochshandel, nach 29 347,27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 29 592,90 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 29 066,60 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 4,61 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 29 481,64 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 24.03.2026, den Wert von 24 002,45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.06.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 22 190,52 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 15,53 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 30 762,20 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Booking (+ 8,46 Prozent auf 183,24 USD), Axon Enterprise (+ 6,67 Prozent auf 461,93 USD), MercadoLibre (+ 5,54 Prozent auf 1 671,40 USD), Airbnb (+ 4,80 Prozent auf 145,51 USD) und Shopify A (+ 4,15 Prozent auf 112,15 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-10,98 Prozent auf 92,44 USD), Rocket Lab (-10,26 Prozent auf 85,36 USD), Nebius (-8,53 Prozent auf 251,76 USD), Western Digital (-7,26 Prozent auf 622,08 USD) und Seagate Technology (-6,41 Prozent auf 972,06 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 13 556 090 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,443 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,17 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,14 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Axon Enterprise 390,20 -3,13% Axon Enterprise
Booking Holdings 155,45 -2,36% Booking Holdings
CrowdStrike 595,20 0,63% CrowdStrike
Kraft Heinz Company 20,63 2,08% Kraft Heinz Company
MercadoLibre Inc 1 420,20 -3,03% MercadoLibre Inc
Nebius 225,70 -1,12% Nebius
NVIDIA Corp. 171,86 -1,39% NVIDIA Corp.
Rocket Lab Corporation Registered Shs 70,60 -6,24% Rocket Lab Corporation Registered Shs
Seagate Technology 898,00 4,91% Seagate Technology
Shopify Inc (A) 97,93 -2,50% Shopify Inc (A)
Strategy (ex MicroStrategy) 75,40 -9,30% Strategy (ex MicroStrategy)
Western Digital Corp. 588,70 4,31% Western Digital Corp.

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