NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 liegt am Nachmittag im Minus

Der NASDAQ 100 bewegt sich heute im Minus.

Am Donnerstag bewegt sich der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ 1,46 Prozent schwächer bei 24 832,39 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,238 Prozent auf 25 261,33 Punkte an der Kurstafel, nach 25 201,26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 25 310,56 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 727,57 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der NASDAQ 100 bereits um 0,486 Prozent. Vor einem Monat, am 12.01.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 25 787,66 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 12.11.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 25 517,33 Punkten auf. Der NASDAQ 100 stand vor einem Jahr, am 12.02.2025, bei 21 719,26 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,48 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 24 455,40 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Exelon (+ 7,18 Prozent auf 47,64 USD), American Electric Power (+ 4,92 Prozent auf 128,26 USD), T-Mobile US (+ 4,21 Prozent auf 218,37 USD), Walmart (+ 3,68 Prozent auf 133,51 USD) und Micron Technology (+ 3,06 Prozent auf 422,91 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen AppLovin (-18,01 Prozent auf 374,56 USD), Cisco (-11,72 Prozent auf 75,52 USD), Enphase Energy (-9,19 Prozent auf 43,80 USD), Cognizant (-7,15 Prozent auf 65,84 USD) und CoStar Group (-6,79 Prozent auf 44,62 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 25 037 317 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 3,859 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,43 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at