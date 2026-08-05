Amgen Aktie

Amgen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867900 / ISIN: US0311621009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
NASDAQ 100-Kursverlauf 05.08.2026 16:02:15

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 liegt zum Start im Plus

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 liegt zum Start im Plus

Aktueller Marktbericht zum NASDAQ 100.

Am Mittwoch notiert der NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ 0,57 Prozent stärker bei 29 903,00 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,438 Prozent auf 29 863,27 Punkte an der Kurstafel, nach 29 733,16 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 29 785,69 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 29 946,93 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 5,74 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 29 329,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 28 015,06 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.08.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 23 018,56 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 18,63 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Shopify A (+ 18,68 Prozent auf 146,33 USD), Booking (+ 5,80 Prozent auf 205,55 USD), Amgen (+ 5,69 Prozent auf 412,22 USD), NVIDIA (+ 3,47 Prozent auf 219,29 USD) und AppLovin (+ 3,37 Prozent auf 433,85 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen SpaceX (-9,99 Prozent auf 112,82 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-4,64 Prozent auf 494,52 USD), Astera Labs (-4,31 Prozent auf 346,08 USD), Kraft Heinz Company (-4,02 Prozent auf 25,57 USD) und DexCom (-3,27 Prozent auf 84,10 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die SpaceX-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 11 358 776 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,333 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr weist die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Mit 6,03 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart
Alle NASDAQ 100-Werte im Überblick
NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Amgen Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Amgen Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 414,70 -2,85% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
Amgen Inc. 355,20 1,33% Amgen Inc.
AppLovin Corp 300,15 3,09% AppLovin Corp
Astera Labs Inc Registered Shs 287,00 -0,69% Astera Labs Inc Registered Shs
Booking Holdings 185,20 2,86% Booking Holdings
Comcast Corp. (Class A) 21,94 0,69% Comcast Corp. (Class A)
CrowdStrike 185,12 3,29% CrowdStrike
DexCom Inc. 73,20 1,67% DexCom Inc.
Kraft Heinz Company 21,84 1,42% Kraft Heinz Company
NVIDIA Corp. 193,30 1,53% NVIDIA Corp.
Shopify Inc (A) 131,00 3,28% Shopify Inc (A)
SpaceX 113,54 14,59% SpaceX

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 29 722,30 1,19%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03:18 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen