NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 liegt zum Start im Plus

Am Mittwoch notiert der NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ 0,57 Prozent stärker bei 29 903,00 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,438 Prozent auf 29 863,27 Punkte an der Kurstafel, nach 29 733,16 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 29 785,69 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 29 946,93 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 5,74 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 29 329,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 28 015,06 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.08.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 23 018,56 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 18,63 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Shopify A (+ 18,68 Prozent auf 146,33 USD), Booking (+ 5,80 Prozent auf 205,55 USD), Amgen (+ 5,69 Prozent auf 412,22 USD), NVIDIA (+ 3,47 Prozent auf 219,29 USD) und AppLovin (+ 3,37 Prozent auf 433,85 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen SpaceX (-9,99 Prozent auf 112,82 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-4,64 Prozent auf 494,52 USD), Astera Labs (-4,31 Prozent auf 346,08 USD), Kraft Heinz Company (-4,02 Prozent auf 25,57 USD) und DexCom (-3,27 Prozent auf 84,10 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die SpaceX-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 11 358 776 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,333 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr weist die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Mit 6,03 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at