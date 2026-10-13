NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 notiert zum Handelsende im Minus

Der NASDAQ 100 tendierte im NASDAQ-Handel letztendlich um 0,31 Prozent tiefer bei 30 569,48 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,850 Prozent auf 30 404,20 Punkte an der Kurstafel, nach 30 664,70 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 30 372,30 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 30 595,80 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Wert von 29 368,44 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 13.07.2026, den Stand von 29 264,10 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, bei 24 750,25 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 21,28 Prozent nach oben. Bei 31 361,37 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22 841,42 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Meta Platforms (ex Facebook) (+ 2,63 Prozent auf 762,50 USD), Texas Instruments (+ 2,17 Prozent auf 287,85 USD), Analog Devices (+ 2,08 Prozent auf 414,70 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 1,90 Prozent auf 605,53 USD) und Diamondback Energy (+ 1,57 Prozent auf 198,18 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Applied Materials (-6,69 Prozent auf 464,24 USD), Vertex Pharmaceuticals (-4,30 Prozent auf 485,22 USD), SpaceX (-4,21 Prozent auf 156,54 USD), Cadence Design Systems (-4,08 Prozent auf 334,20 USD) und Take Two (-4,07 Prozent auf 200,32 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 25 317 767 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,942 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Im NASDAQ 100 präsentiert die Micron Technology-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 5,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at