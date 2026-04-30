Align Technology Aktie
WKN: 590375 / ISIN: US0162551016
|NASDAQ 100 im Blick
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30.04.2026 16:03:23
NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 notiert zum Start im Minus
Um 16:00 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,25 Prozent schwächer bei 27 120,14 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,522 Prozent stärker bei 27 328,99 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 27 186,99 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 27 074,21 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 27 328,99 Punkten.
So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,580 Prozent nach unten. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 22 953,38 Punkten auf. Der NASDAQ 100 stand am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, bei 25 552,39 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 19 571,02 Punkten.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 7,59 Prozent zu Buche. Bei 27 328,99 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 22 841,42 Punkte.
NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer
Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit O Reilly Automotive (+ 8,61 Prozent auf 99,58 USD), QUALCOMM (+ 7,10 Prozent auf 167,07 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 5,58 Prozent auf 369,45 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 5,51 Prozent auf 366,44 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 3,51 Prozent auf 163,75 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Meta Platforms (ex Facebook) (-9,56 Prozent auf 605,17 USD), KLA-Tencor (-7,82 Prozent auf 1 674,21 USD), Align Technology (-5,36 Prozent auf 168,84 USD), eBay (-5,05 Prozent auf 98,55 USD) und Microsoft (-3,43 Prozent auf 409,89 USD).
Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im NASDAQ 100 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 347 101 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,439 Bio. Euro.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,08 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,15 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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