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NASDAQ 100-Performance im Blick 20.08.2026 18:00:36

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich am Donnerstagmittag schwächer

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich am Donnerstagmittag schwächer

Mit dem NASDAQ 100 geht es am vierten Tag der Woche abwärts.

Um 17:58 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,64 Prozent schwächer bei 29 236,24 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,445 Prozent tiefer bei 29 295,15 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 29 426,02 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 29 378,81 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 29 183,55 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 3,03 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 20.07.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 28 604,23 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 29 297,70 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 23 249,57 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 15,99 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7,65 Prozent auf 112,23 USD), Lumentum (+ 3,56 Prozent auf 857,05 USD), Diamondback Energy (+ 2,94 Prozent auf 214,68 USD), Seagate Technology (+ 2,73 Prozent auf 855,31 USD) und Western Digital (+ 2,18 Prozent auf 472,17 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Walmart (-9,83 Prozent auf 103,07 USD), SpaceX (-6,33 Prozent auf 130,81 USD), Rocket Lab (-5,18 Prozent auf 71,91 USD), Nebius (-4,89 Prozent auf 212,95 USD) und CrowdStrike (-3,98 Prozent auf 193,61 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Im NASDAQ 100 sticht die SpaceX-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 14 947 986 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 4,550 Bio. Euro heraus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 7,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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CrowdStrike 162,66 -5,98% CrowdStrike
Diamondback Energy Inc 180,64 1,35% Diamondback Energy Inc
Kraft Heinz Company 21,82 -0,91% Kraft Heinz Company
Lumentum Holdings Inc 752,80 6,49% Lumentum Holdings Inc
Nebius 187,54 -2,42% Nebius
NVIDIA Corp. 185,36 -0,32% NVIDIA Corp.
Rocket Lab Corporation Registered Shs 62,60 -3,40% Rocket Lab Corporation Registered Shs
Seagate Technology 728,00 2,54% Seagate Technology
SpaceX 114,66 -3,81% SpaceX
Strategy (ex MicroStrategy) 96,46 8,46% Strategy (ex MicroStrategy)
Walmart 88,40 -9,74% Walmart
Western Digital Corp. 402,00 1,60% Western Digital Corp.

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