NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Um 20:05 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,57 Prozent tiefer bei 25 546,51 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,260 Prozent auf 25 758,82 Punkte an der Kurstafel, nach 25 692,05 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 25 531,75 Punkte, das Tageshoch hingegen 25 828,16 Zähler.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 25 059,81 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.09.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 23 762,30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, wies der NASDAQ 100 21 622,25 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 21,79 Prozent aufwärts. Bei 26 182,10 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Punkten registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Warner Bros Discovery (+ 3,16 Prozent auf 26,91 USD), Broadcom (+ 2,85 Prozent auf 401,37 USD), ON Semiconductor (+ 2,69 Prozent auf 56,21 USD), Micron Technology (+ 2,64 Prozent auf 243,49 USD) und Lam Research (+ 2,57 Prozent auf 162,78 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Marvell Technology (-7,23 Prozent auf 91,76 USD), Lululemon Athletica (-4,89 Prozent auf 180,72 USD), Tesla (-4,14 Prozent auf 436,17 USD), Netflix (-3,89 Prozent auf 96,34 USD) und Vertex Pharmaceuticals (-3,07 Prozent auf 441,51 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 22 425 231 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,801 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,73 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,58 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at