Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

NASDAQ 100

25 564,37
-127,68
-0,50 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
Kursverlauf 08.12.2025 20:08:57

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich am Nachmittag schwächer

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Der NASDAQ 100 verzeichnet am Nachmittag Verluste.

Um 20:05 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,57 Prozent tiefer bei 25 546,51 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,260 Prozent auf 25 758,82 Punkte an der Kurstafel, nach 25 692,05 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 25 531,75 Punkte, das Tageshoch hingegen 25 828,16 Zähler.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 25 059,81 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.09.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 23 762,30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, wies der NASDAQ 100 21 622,25 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 21,79 Prozent aufwärts. Bei 26 182,10 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Punkten registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Warner Bros Discovery (+ 3,16 Prozent auf 26,91 USD), Broadcom (+ 2,85 Prozent auf 401,37 USD), ON Semiconductor (+ 2,69 Prozent auf 56,21 USD), Micron Technology (+ 2,64 Prozent auf 243,49 USD) und Lam Research (+ 2,57 Prozent auf 162,78 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Marvell Technology (-7,23 Prozent auf 91,76 USD), Lululemon Athletica (-4,89 Prozent auf 180,72 USD), Tesla (-4,14 Prozent auf 436,17 USD), Netflix (-3,89 Prozent auf 96,34 USD) und Vertex Pharmaceuticals (-3,07 Prozent auf 441,51 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 22 425 231 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,801 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,73 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,58 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 25 563,89 -0,50%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:47 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
19:43 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 49
06.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Zinsentscheid rückt näher: Dow schwächer -- ATX letztlich in Grün -- DAX zum Handelsende wenig bewegt -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Montag Gewinne. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen geben im Montagshandel nach. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen