NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 sackt letztendlich ab

Am Dienstag fiel der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich um 1,09 Prozent auf 24 720,08 Punkte. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 1,98 Prozent tiefer bei 24 497,38 Punkten, nach 24 992,60 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 24 810,25 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 315,84 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 03.02.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 25 338,62 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 03.12.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 25 606,54 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 03.03.2025, bei 20 425,58 Punkten.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,93 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 315,84 Zählern registriert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Workday (+ 7,16 Prozent auf 143,61 USD), Atlassian (+ 6,21 Prozent auf 78,38 USD), Zscaler (+ 4,10 Prozent auf 154,67 USD), Palo Alto Networks (+ 3,96 Prozent auf 156,09 USD) und Adobe (+ 3,88 Prozent auf 270,99 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Micron Technology (-7,99 Prozent auf 379,68 USD), KLA-Tencor (-6,10 Prozent auf 1 441,35 USD), Lam Research (-5,94 Prozent auf 217,27 USD), Applied Materials (-5,60 Prozent auf 351,32 USD) und Intel (-5,27 Prozent auf 43,10 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 44 429 046 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,811 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Im NASDAQ 100 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,55 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

