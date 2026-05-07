NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 verbucht Gewinne

Um 17:58 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Plus von 0,24 Prozent auf 28 668,51 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,047 Prozent auf 28 612,54 Punkte an der Kurstafel, nach 28 599,17 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 28 825,52 Punkte, das Tagestief hingegen 28 586,90 Zähler.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ 100 bereits um 3,38 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.04.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24 202,37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 25 075,77 Punkten auf. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 07.05.2025, den Stand von 19 867,97 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 13,74 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 28 825,52 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 22 841,42 Zähler.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Datadog A (+ 29,39 Prozent auf 185,95 USD), Fortinet (+ 23,52 Prozent auf 111,11 USD), QUALCOMM (+ 15,17 Prozent auf 221,78 USD), Axon Enterprise (+ 10,42 Prozent auf 426,07 USD) und Zscaler (+ 9,34 Prozent auf 151,80 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Arm (-8,55 Prozent auf 217,00 USD), Baker Hughes (-5,02 Prozent auf 63,33 USD), Marvell Technology (-3,72 Prozent auf 165,75 USD), ON Semiconductor (-3,55 Prozent auf 102,02 USD) und Diamondback Energy (-3,54 Prozent auf 188,17 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 14 749 805 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,064 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,80 zu Buche schlagen. Mit 6,96 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at