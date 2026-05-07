Diamondback Energy Aktie

Diamondback Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J6Y4 / ISIN: US25278X1090

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
NASDAQ 100-Entwicklung 07.05.2026 18:01:18

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 verbucht Gewinne

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 verbucht Gewinne

Das macht der NASDAQ 100 am Donnerstagmittag.

Um 17:58 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Plus von 0,24 Prozent auf 28 668,51 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,047 Prozent auf 28 612,54 Punkte an der Kurstafel, nach 28 599,17 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 28 825,52 Punkte, das Tagestief hingegen 28 586,90 Zähler.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ 100 bereits um 3,38 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.04.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24 202,37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 25 075,77 Punkten auf. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 07.05.2025, den Stand von 19 867,97 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 13,74 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 28 825,52 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 22 841,42 Zähler.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Datadog A (+ 29,39 Prozent auf 185,95 USD), Fortinet (+ 23,52 Prozent auf 111,11 USD), QUALCOMM (+ 15,17 Prozent auf 221,78 USD), Axon Enterprise (+ 10,42 Prozent auf 426,07 USD) und Zscaler (+ 9,34 Prozent auf 151,80 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Arm (-8,55 Prozent auf 217,00 USD), Baker Hughes (-5,02 Prozent auf 63,33 USD), Marvell Technology (-3,72 Prozent auf 165,75 USD), ON Semiconductor (-3,55 Prozent auf 102,02 USD) und Diamondback Energy (-3,54 Prozent auf 188,17 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 14 749 805 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,064 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,80 zu Buche schlagen. Mit 6,96 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart
Alle NASDAQ 100-Werte im Überblick
NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Diamondback Energy Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Baker Hughes Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Arm Holdings 181,00 -0,55% Arm Holdings
Axon Enterprise 342,20 -6,35% Axon Enterprise
Baker Hughes Inc. 54,05 0,09% Baker Hughes Inc.
Charter Inc (A) (Charter Communications) 131,60 -3,43% Charter Inc (A) (Charter Communications)
Datadog Inc Registered Shs -A- 169,20 5,49% Datadog Inc Registered Shs -A-
Diamondback Energy Inc 160,04 -1,09% Diamondback Energy Inc
Enphase Energy Inc 30,87 2,52% Enphase Energy Inc
Fortinet Inc 96,67 4,76% Fortinet Inc
Kraft Heinz Company 20,34 0,94% Kraft Heinz Company
Marvell Technology 143,70 5,52% Marvell Technology
NVIDIA Corp. 182,60 1,40% NVIDIA Corp.
ON Semiconductor Corp. 87,19 2,06% ON Semiconductor Corp.
QUALCOMM Inc. 185,86 7,90% QUALCOMM Inc.
Zscaler Inc Registered Shs 128,92 -0,60% Zscaler Inc Registered Shs

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 29 234,99 2,35%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen