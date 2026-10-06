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NASDAQ 100 im Fokus 06.10.2026 18:00:57

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 verbucht mittags Gewinne

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 verbucht mittags Gewinne

Der NASDAQ 100 macht aktuell Gewinne.

Am Dienstag bewegt sich der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ 0,78 Prozent stärker bei 31 317,71 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,576 Prozent auf 31 255,40 Punkte an der Kurstafel, nach 31 076,44 Punkten am Vortag.

Bei 31 361,37 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 31 208,20 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 29 544,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 29 697,87 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 24 978,56 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 24,25 Prozent zu Buche. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31 361,37 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Constellation Energy (+ 14,41 Prozent auf 306,18 USD), Astera Labs (+ 8,84 Prozent auf 394,38 USD), Nebius (+ 8,42 Prozent auf 252,15 USD), Marvell Technology (+ 8,04 Prozent auf 293,07 USD) und CoreWeave (+ 4,47 Prozent auf 91,30 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Seagate Technology (-8,11 Prozent auf 815,19 USD), Western Digital (-6,53 Prozent auf 412,82 USD), KLA (-3,91 Prozent auf 198,77 USD), Lam Research (-3,66 Prozent auf 333,14 USD) und DexCom (-2,77 Prozent auf 84,49 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 11 551 119 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 5,123 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Im NASDAQ 100 präsentiert die Micron Technology-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 6,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,34 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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