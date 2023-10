NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsende Verluste

Der NASDAQ 100 bewegte sich am Abend im Minus.

Der NASDAQ 100 bewegte sich im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0,37 Prozent tiefer bei 15 184,10 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,151 Prozent auf 15 264,11 Punkte an der Kurstafel, nach 15 241,12 Punkten am Vortag.

Bei 15 090,69 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 15 333,98 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ 100 bereits um 2,10 Prozent zu. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 12.09.2023, mit 15 289,74 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 12.07.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 15 307,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.10.2022, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 10 785,62 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 39,78 Prozent zu. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 15 932,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 696,42 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Fastenal (+ 7,52 Prozent auf 60,22 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 7,04 Prozent auf 24,19 USD), KLA-Tencor (+ 3,83) Prozent auf 501,11 USD), Broadcom (+ 3,55 Prozent auf 905,60 USD) und Diamondback Energy (+ 2,21 Prozent auf 162,36 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen JDcom (-8,27 Prozent auf 27,83 USD), Atlassian A (-6,54 Prozent auf 186,40 USD), Warner Bros Discovery (-5,84 Prozent auf 10,32 USD), Intuitive Surgical (-5,56 Prozent auf 266,12 USD) und Illumina (-5,45 Prozent auf 130,40 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 12 417 071 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,622 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Walgreens Boots Alliance-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,09 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at