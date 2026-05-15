NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 verbucht zum Start Verluste

Das macht das Börsenbarometer in New York am Freitagmorgen.

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 1,73 Prozent leichter bei 29 069,87 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,31 Prozent tiefer bei 29 191,36 Punkten in den Freitagshandel, nach 29 580,30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 29 191,36 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 28 991,42 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht sank der NASDAQ 100 bereits um 0,397 Prozent. Vor einem Monat, am 15.04.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 26 204,58 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, den Wert von 24 732,73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.05.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 21 335,82 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 15,33 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 29 678,89 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit DexCom (+ 5,40 Prozent auf 60,94 USD), Intuit (+ 2,41 Prozent auf 387,40 USD), Atlassian (+ 2,25 Prozent auf 82,68 USD), Verisk Analytics A (+ 2,21 Prozent auf 160,30 USD) und Paychex (+ 1,91 Prozent auf 90,53 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Arm (-8,04 Prozent auf 210,14 USD), Intel (-7,09 Prozent auf 107,71 USD), ASML (-5,94 Prozent auf 1 490,37 USD), Lam Research (-5,73 Prozent auf 282,00 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-5,43 Prozent auf 176,81 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 11 948 465 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,717 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Im NASDAQ 100 weist die Charter A-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,89 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at