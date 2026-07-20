NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 verbucht Zuschläge

Der NASDAQ 100 befindet sich am Montagmittag im Aufwind.

Um 17:59 Uhr geht es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,01 Prozent aufwärts auf 28 880,72 Punkte. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0,974 Prozent fester bei 28 871,16 Punkten, nach 28 592,66 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 28 697,58 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29 017,23 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 30 406,19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.04.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 26 590,34 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, den Wert von 23 065,47 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 14,58 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Lumentum (+ 7,26 Prozent auf 786,00 USD), Marvell Technology (+ 5,81 Prozent auf 199,64 USD), Teradyne (+ 5,39 Prozent auf 339,74 USD), Sandisk (+ 5,13 Prozent auf 1 424,29 USD) und Astera Labs (+ 4,41 Prozent auf 317,00 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Adobe (-2,36 Prozent auf 231,65 USD), Apple (-2,31 Prozent auf 326,02 USD), Tesla (-2,28 Prozent auf 372,14 USD), Rocket Lab (-2,07 Prozent auf 66,22 USD) und Mondelez (-1,76 Prozent auf 59,93 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 7 487 104 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,290 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Die Comcast-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,20 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at