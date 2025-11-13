NASDAQ 100
NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 verliert zum Handelsende
Der NASDAQ 100 tendierte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 2,05 Prozent leichter bei 24 993,46 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,511 Prozent auf 25 386,95 Punkte an der Kurstafel, nach 25 517,33 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25 396,01 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 24 908,60 Einheiten.
NASDAQ 100 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche gab der NASDAQ 100 bereits um 1,67 Prozent nach. Vor einem Monat, am 13.10.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 24 750,25 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 13.08.2025, bei 23 849,04 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 21 036,16 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 19,15 Prozent zu. 26 182,10 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Zählern markiert.
Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100
Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Cisco (+ 4,62 Prozent auf 77,38 USD), Verisk Analytics A (+ 2,24 Prozent auf 217,68 USD), Biogen (+ 2,01 Prozent auf 164,73 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 1,95 Prozent auf 694,99 USD) und Gilead Sciences (+ 1,46 Prozent auf 125,20 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-7,15 Prozent auf 208,54 USD), Tesla (-6,64 Prozent auf 401,99 USD), Palantir (-6,53 Prozent auf 172,14 USD), Enphase Energy (-5,86 Prozent auf 28,91 USD) und Arm (-5,67 Prozent auf 140,31 USD).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 60 821 907 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 4,041 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf
Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 5,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die The Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,47 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
