NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 verliert zum Handelsstart

Um 16:00 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,37 Prozent schwächer bei 25 109,21 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,238 Prozent auf 25 261,33 Punkte an der Kurstafel, nach 25 201,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25 107,48 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 310,56 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,623 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 12.01.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 25 787,66 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 12.11.2025, einen Wert von 25 517,33 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 12.02.2025, mit 21 719,26 Punkten bewertet.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 0,385 Prozent zu Buche. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 165,08 Punkten. Bei 24 455,40 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Micron Technology (+ 5,48 Prozent auf 432,84 USD), Exelon (+ 5,22 Prozent auf 46,77 USD), T-Mobile US (+ 5,10 Prozent auf 220,23 USD), MercadoLibre (+ 4,14 Prozent auf 2 101,65 USD) und American Electric Power (+ 3,63 Prozent auf 126,69 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen AppLovin (-15,39 Prozent auf 386,52 USD), Cisco (-8,66 Prozent auf 78,13 USD), Kraft Heinz Company (-2,90 Prozent auf 24,27 USD), Enphase Energy (-2,72 Prozent auf 46,92 USD) und Netflix (-2,59 Prozent auf 77,56 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 4 621 765 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,859 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,43 Prozent die höchste Dividendenrendite.

