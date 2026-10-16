Fortinet Aktie
WKN DE: A0YEFE / ISIN: US34959E1091
|NASDAQ-Handel im Blick
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16.10.2026 16:01:19
NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 verliert zum Handelsstart
Um 15:59 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,00 Prozent schwächer bei 29 635,57 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,463 Prozent auf 29 797,10 Punkte an der Kurstafel, nach 29 935,59 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29 606,57 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29 822,91 Zählern.
So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 3,77 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 16.09.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 28 945,06 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 16.07.2026, einen Wert von 29 025,77 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 16.10.2025, mit 24 657,24 Punkten bewertet.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 17,57 Prozent zu Buche. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31 361,37 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100
Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit IDEXX Laboratories (+ 2,64 Prozent auf 561,60 USD), Thomson Reuters (+ 2,27 Prozent auf 110,34 USD), Ferrovial International SE Registered (+ 1,94 Prozent auf 49,81 USD), Comcast (+ 1,88 Prozent auf 22,18 USD) und Marriott (+ 1,88 Prozent auf 392,97 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen CoreWeave (-6,33 Prozent auf 65,28 USD), Fortinet (-5,20 Prozent auf 172,45 USD), Datadog A (-4,94 Prozent auf 253,11 USD), Nebius (-4,73 Prozent auf 179,49 USD) und CrowdStrike (-4,46 Prozent auf 233,66 USD).
NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 6 729 806 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,746 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder
Die Micron Technology-Aktie präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung mit 5,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,88 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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|Ferrovial International SE Registered Shs
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|Fortinet Inc
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|IDEXX Laboratories
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|Kraft Heinz Company
|21,05
|1,52%
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