NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich am Mittag leichter

Am Donnerstag fällt der NASDAQ 100 um 18:00 Uhr via NASDAQ um 1,13 Prozent auf 25 486,08 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,691 Prozent tiefer bei 25 598,39 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 25 776,44 Punkten am Vortag.

Bei 25 372,18 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 25 607,03 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,06 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 11.11.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 25 533,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.09.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 23 992,56 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 11.12.2024, stand der NASDAQ 100 bei 21 763,98 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 21,50 Prozent zu. 26 182,10 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 542,20 Zählern.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Dollar Tree (+ 4,06 Prozent auf 129,29 USD), MercadoLibre (+ 2,95 Prozent auf 2 028,81 USD), Old Dominion Freight Line (+ 2,56 Prozent auf 161,35 USD), Marriott (+ 2,36 Prozent auf 293,73 USD) und eBay (+ 2,32 Prozent auf 84,55 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-5,65 Prozent auf 174,20 USD), Arm (-4,95 Prozent auf 134,51 USD), Marvell Technology (-4,52 Prozent auf 88,29 USD), NVIDIA (-3,32 Prozent auf 177,68 USD) und Applied Materials (-3,27 Prozent auf 266,15 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 15 895 309 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,843 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

Die Charter A-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,57 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at