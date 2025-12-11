NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Marktbericht 11.12.2025 18:02:36

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich am Mittag leichter

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich am Mittag leichter

Der NASDAQ 100 verbucht am Donnerstagmittag Verluste.

Am Donnerstag fällt der NASDAQ 100 um 18:00 Uhr via NASDAQ um 1,13 Prozent auf 25 486,08 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,691 Prozent tiefer bei 25 598,39 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 25 776,44 Punkten am Vortag.

Bei 25 372,18 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 25 607,03 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,06 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 11.11.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 25 533,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.09.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 23 992,56 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 11.12.2024, stand der NASDAQ 100 bei 21 763,98 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 21,50 Prozent zu. 26 182,10 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 542,20 Zählern.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Dollar Tree (+ 4,06 Prozent auf 129,29 USD), MercadoLibre (+ 2,95 Prozent auf 2 028,81 USD), Old Dominion Freight Line (+ 2,56 Prozent auf 161,35 USD), Marriott (+ 2,36 Prozent auf 293,73 USD) und eBay (+ 2,32 Prozent auf 84,55 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-5,65 Prozent auf 174,20 USD), Arm (-4,95 Prozent auf 134,51 USD), Marvell Technology (-4,52 Prozent auf 88,29 USD), NVIDIA (-3,32 Prozent auf 177,68 USD) und Applied Materials (-3,27 Prozent auf 266,15 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 15 895 309 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,843 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

Die Charter A-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,57 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart
Alle NASDAQ 100-Werte im Überblick
NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Marvell Technologymehr Nachrichten

Analysen zu Marvell Technologymehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Applied Materials Inc. 229,20 0,13% Applied Materials Inc.
Arm Holdings 115,60 -3,34% Arm Holdings
Charter Inc (A) (Charter Communications) 179,96 -1,06% Charter Inc (A) (Charter Communications)
Dollar Tree Inc 111,02 5,27% Dollar Tree Inc
eBay Inc. 71,69 2,56% eBay Inc.
Kraft Heinz Company 20,83 -0,14% Kraft Heinz Company
Marriott Inc. 253,55 4,00% Marriott Inc.
Marvell Technology 76,21 1,94% Marvell Technology
MercadoLibre Inc 1 719,60 1,26% MercadoLibre Inc
NVIDIA Corp. 153,94 0,44% NVIDIA Corp.
Old Dominion Freight Line Inc. 135,35 2,19% Old Dominion Freight Line Inc.
Strategy (ex MicroStrategy) 157,75 3,82% Strategy (ex MicroStrategy)
Zscaler Inc Registered Shs 205,70 0,24% Zscaler Inc Registered Shs

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 25 686,68 -0,35%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.12.25 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX vor festerem Start -- Asiens Börsen legen am Freitag teils kräftig zu
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren vor dem Wochenende zu moderaten Aufschlägen. Vor dem Wochenende verzeichnen die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen