NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich am Mittag leichter

Am Mittwoch fällt der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ um 1,49 Prozent auf 27 348,17 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,062 Prozent höher bei 27 780,45 Punkten in den Mittwochshandel, nach 27 763,13 Punkten am Vortag.

Bei 27 320,52 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 27 851,10 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 3,75 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 29.06.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 29 774,75 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.04.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 27 186,99 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 29.07.2025, stand der NASDAQ 100 bei 23 308,30 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 8,50 Prozent zu. 30 762,20 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 841,42 Zählern.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit GE HealthCare Technologies (+ 11,37 Prozent auf 71,40 USD), Intuit (+ 5,91 Prozent auf 331,50 USD), Adobe (+ 5,71 Prozent auf 263,40 USD), Automatic Data Processing (+ 5,70 Prozent auf 279,24 USD) und Workday (+ 5,27 Prozent auf 168,11 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Nebius (-10,94 Prozent auf 151,13 USD), KLA (-8,17 Prozent auf 175,21 USD), CoreWeave (-8,02 Prozent auf 61,90 USD), Lumentum (-7,23 Prozent auf 604,79 USD) und Sandisk (-7,11 Prozent auf 1 018,20 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ 100 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 8 769 843 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 4,343 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

Die Comcast-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,88 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at