KLA Aktie
WKN: 865884 / ISIN: US4824801009
|Marktbericht
|
09.09.2026 18:00:58
NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich am Mittag leichter
Am Mittwoch fällt der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ um 0,31 Prozent auf 29 415,48 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,257 Prozent tiefer bei 29 431,94 Punkten in den Mittwochshandel, nach 29 507,70 Punkten am Vortag.
Bei 29 334,41 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 29 563,60 Punkten den höchsten Stand markierte.
NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,775 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 29 722,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.06.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29 084,50 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, stand der NASDAQ 100 bei 23 839,80 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 16,70 Prozent zu. 30 762,20 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 841,42 Zählern.
NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger
Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Datadog A (+ 6,90 Prozent auf 224,74 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 6,17 Prozent auf 651,32 USD), Astera Labs (+ 6,11 Prozent auf 306,51 USD), Marvell Technology (+ 5,64 Prozent auf 238,13 USD) und Lumentum (+ 3,73 Prozent auf 1 015,00 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Comcast (-5,81 Prozent auf 24,80 USD), Booking (-4,70 Prozent auf 171,82 USD), SpaceX (-4,66 Prozent auf 146,32 USD), Shopify A (-4,17 Prozent auf 128,51 USD) und KLA (-3,47 Prozent auf 182,42 USD).
NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im NASDAQ 100 sticht die SpaceX-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 15 746 105 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,769 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.
Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel
Die Micron Technology-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,43 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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